30.04.2017 | 11:26

В регионе становится жарко. С приходом теплой и ветреной погоды увеличилось число возгораний. В связи с этим с 29 апреля в 12 районах области, а также Пензе введен противопожарный режим, во время которого запрещено разводить огонь.

Нарушителей накажут рублей. Штрафы в этот период увеличиваются в два раза.

«С 2 до 4 тысяч рублей на граждан, с 15 до 30 тысяч на должностных лиц, с 400 до 500 тысяч - на юридических», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В числе районов, где действует противопожарный режим, и Бессоновский. На его территории сразу в нескольких местах разгулялась стихия. Около села Пазелки на площади два гектара полыхали сухая трава и мусор.

«Сгорели три бесхозных строения. Хочу отметить, что дачи в Пазелках непосредственно прилегают к лесному массиву. Была опасность, что огонь перейдет на деревья», - рассказала Анна Шупилова.

А в садоводческом товариществе «Звездочка» сгорел дачный домик.