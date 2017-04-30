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Происшествия | В Бессоновском районе сгорел дачный домик

30.04.2017|11:26
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В регионе становится жарко. С приходом теплой и ветреной погоды увеличилось число возгораний. В связи с этим с 29 апреля в 12 районах области, а также Пензе введен противопожарный режим, во время которого запрещено разводить огонь.

Нарушителей накажут рублей. Штрафы в этот период увеличиваются в два раза.

«С 2 до 4 тысяч рублей на граждан, с 15 до 30 тысяч на должностных лиц, с 400 до 500 тысяч - на юридических», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В числе районов, где действует противопожарный режим, и Бессоновский. На его территории сразу в нескольких местах разгулялась стихия. Около села Пазелки на площади два гектара полыхали сухая трава и мусор.

«Сгорели три бесхозных строения. Хочу отметить, что дачи в Пазелках непосредственно прилегают к лесному массиву. Была опасность, что огонь перейдет на деревья», - рассказала Анна Шупилова.

А в садоводческом товариществе «Звездочка» сгорел дачный домик.

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Гость|30.04.2017 11:55|

Ну сказали же этим дебилам-садоводам, которые уже практически в маразме старческом и забыли через 2 минуты, о чём речь-то вели, чтобы не жгли они травы прошлогодней. Что хотели, то и получили, пироманы хреновы.

Имя: Гость
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