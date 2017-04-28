В четверг, 27 апреля, в Мокшанском районе обнаружили повешенным жителя села Подгорного 1959 года рождения. Сообщение о случившемся поступило в полицию в 11:40.
«Смерть мужчины наступила трое суток назад. Он был безработным, злоупотреблял спиртным, проживал один», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Проверку по данному факту проведет Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):ну и правильно поступил.разве это жизнь в его конкретном случае.