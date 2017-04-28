28.04.2017 | 10:20

В четверг, 27 апреля, в Мокшанском районе обнаружили повешенным жителя села Подгорного 1959 года рождения. Сообщение о случившемся поступило в полицию в 11:40.

«Смерть мужчины наступила трое суток назад. Он был безработным, злоупотреблял спиртным, проживал один», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Проверку по данному факту проведет Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области.