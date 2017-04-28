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Происшествия | В Мокшанском районе найден повешенным 59-летний мужчина

28.04.2017|10:20
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В четверг, 27 апреля, в Мокшанском районе обнаружили повешенным жителя села Подгорного 1959 года рождения. Сообщение о случившемся поступило в полицию в 11:40.

«Смерть мужчины наступила трое суток назад. Он был безработным, злоупотреблял спиртным, проживал один», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Проверку по данному факту проведет Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области.

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Гость|28.04.2017 10:36|

penzainform.ru писал(a):

Он был безработным, злоупотреблял спиртным, проживал один
ну и правильно поступил.разве это жизнь в его конкретном случае.

Имя: Гость
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