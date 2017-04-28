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Происшествия | Шести машинам, попавшим в ДТП на Окружной, потребуется дорогой ремонт

28.04.2017|21:16
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Участникам ДТП на улице Окружной придется потратить несколько миллионов рублей на восстановление всех автомобилей. Здесь в ненужном месте в ненужное время оказались сразу шесть транспортных средств. По словам мужчины, управлявшего одним из внедорожников, он двигался со стороны улицы Карпинского. События развивались стремительно.

«Водитель на Х5 задел кого-то на своей полосе, вылетел на встречку и врезался в первую машину. Я двигался за ней. Пытаясь уйти от столкновения, цепляю ее же», - рассказал водитель автомашины Nissan.

Кстати, один из участников этой массовой аварии в момент ДТП даже не двигался по проезжей части.

«Стоял у обочины, услышал визг тормозов, а потом меня задевает Mitsubishi - бьет по касательной», - уточнил водитель автомашины ВАЗ-2109.

В итоге различные повреждения получили «Лада-Гранта», ВАЗ-2109, BMW, Mitsubishi, Nissan и Mazda. В последней пострадал один человек - пассажир. Ему оказана медицинская помощь.

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Гость|28.04.2017 21:39|

проезжал мимо ужасное зрелище

Гость|28.04.2017 21:46|

А ещё одну отдельную новость об этом же можно сделать?

Гость|28.04.2017 21:54|

Давайте скинимся на ремонт. Ребята не осилят такую сумму. А все вместе с миру по нитке как говорится нищему новый X5.

Имя: Гость
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