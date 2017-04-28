28.04.2017 | 21:16

Участникам ДТП на улице Окружной придется потратить несколько миллионов рублей на восстановление всех автомобилей. Здесь в ненужном месте в ненужное время оказались сразу шесть транспортных средств. По словам мужчины, управлявшего одним из внедорожников, он двигался со стороны улицы Карпинского. События развивались стремительно.

«Водитель на Х5 задел кого-то на своей полосе, вылетел на встречку и врезался в первую машину. Я двигался за ней. Пытаясь уйти от столкновения, цепляю ее же», - рассказал водитель автомашины Nissan.

Кстати, один из участников этой массовой аварии в момент ДТП даже не двигался по проезжей части.

«Стоял у обочины, услышал визг тормозов, а потом меня задевает Mitsubishi - бьет по касательной», - уточнил водитель автомашины ВАЗ-2109.

В итоге различные повреждения получили «Лада-Гранта», ВАЗ-2109, BMW, Mitsubishi, Nissan и Mazda. В последней пострадал один человек - пассажир. Ему оказана медицинская помощь.