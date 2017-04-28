Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 апр 2017|20:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+18oC
Завтра | Ясно |
  62.04  |  $  56.98
 

Происшествия | На улице Окружной произошло ДТП с участием шести машин

28.04.2017|17:58
Печать

Участникам ДТП на улице Окружной придется потратить несколько миллионов рублей на восстановление всех автомобилей. Здесь в ненужном месте в ненужное время оказались сразу шесть транспортных средств. По словам мужчины, управлявшего одним из внедорожников, он двигался со стороны улицы Карпинского. События развивались стремительно.

«Водитель на Х5 задел кого-то на своей полосе, вылетел на встречку и врезался в первую машину. Я двигался за ней. Пытаясь уйти от столкновения, цепляю ее же», - рассказал водитель автомашины Nissan.

Кстати, один из участников этой массовой аварии в момент ДТП даже не двигался по проезжей части.

«Стоял у обочины, услышал визг тормозов, а потом меня задевает Mitsubishi - бьет по касательной», - уточнил водитель автомашины ВАЗ-2109.

В итоге различные повреждения получили «Лада-Гранта», ВАЗ-2109, BMW, Mitsubishi, Nissan и Mazda. В последней пострадал один человек - пассажир. Ему оказана медицинская помощь.

0
0
0
0
Гость|28.04.2017 19:14|

Виноват по-любому чувак на девятине который просто стоял

Гость|28.04.2017 19:15|

Я его знаю он хороший человек он ни в чем не виноват

Гость|28.04.2017 19:19|

Начать что ли срач, как в новостях про женские ДТП...

Гость|28.04.2017 19:20|

Х5 го водила виноват. Они все на бумерах глаза вылупят И летят думают что машина за них рулит и тормозить будет.

Гость|28.04.2017 19:29|

Интересно кто куда ехал. Куда не доехали?

Гость|28.04.2017 19:31|

penzainform.ru писал(a):

придется потратить несколько миллионов рублей на восстановление всех автомобилей.
Деньги на восстановление можно взять в сети старухи процентщицы "Легкие бабки"

Гость|28.04.2017 19:32|

Там однозначно девятка виновата,это все видели.

Гость|28.04.2017 19:33|

Ехал полтора часа назад по окружной , чуть этой стоящей девятине в жопу не заехал . На девятке виноват , что встал . Кто-то уходил от столкновения с девятиной и подвинул бумер на встречу епт !!

Гость|28.04.2017 19:40|

Девятка виновата !

Гость|28.04.2017 19:41|

Это что наша техника 9 помешала немецкой свободно проехать? Если так то с наступающим 9мая господа. Не потерпим немецкий автором на земле пензенской. Это надо наша 9ка и 9 мая. Какое совпадение.

Гость|28.04.2017 19:46|

Щелкать не надо "лицом" и по телу болтать.Машины высокие эти кроссоверы и девятину не заметить. Вот именно на кроссовере на БМВ не заметили нашу девяточку.

Гость|28.04.2017 19:48|

Все тонированные плёнкой залепились. Что там через плёнку можно увидеть.

Гость|28.04.2017 19:54|

Сколько придурков вспышку прощёлкали.

Гость|28.04.2017 20:04|

Слава богу 6 водятилами меньше стало.

Шашлычник|28.04.2017 20:13|

Суперновость. Сегодня в пензе столкнулись десять шестисотых мерседесов. Водителей запорожцев просим подъехать к месту дтп и поржать

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!