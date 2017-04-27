27.04.2017 | 15:46

Часть пешеходной зоны на улице Максима Горького на время стала проезжей, но лишь для одного автомобиля. Девушка, управлявшая белой Skoda, сама не поняла, как ее иномарка, минуя встречную полосу и деревья, которые растут вдоль дороги, оказалась у входа в кафе.

Одним из свидетелей этой аварии стал пензенец Максим. В момент происшествия молодой человек и еще несколько горожан находились в считанных метрах от пролетавшей мимо машины.

«К счастью, никто не пострадал, все разбежались. Девушка тоже в порядке. Люди сразу подошли и помогли ей выбраться. Она просто не справилась с управлением», - рассказал Максим.

По словам очевидцев, автоледи правым передним колесом задела бордюрный камень на противоположной стороне улицы. В результате этого ее транспортное средство совершило такой опасный маневр.

Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.