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Происшествия | Въехавшая в здание на М. Горького девушка не пострадала

27.04.2017|15:46
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Часть пешеходной зоны на улице Максима Горького на время стала проезжей, но лишь для одного автомобиля. Девушка, управлявшая белой Skoda, сама не поняла, как ее иномарка, минуя встречную полосу и деревья, которые растут вдоль дороги, оказалась у входа в кафе.

Одним из свидетелей этой аварии стал пензенец Максим. В момент происшествия молодой человек и еще несколько горожан находились в считанных метрах от пролетавшей мимо машины.

«К счастью, никто не пострадал, все разбежались. Девушка тоже в порядке. Люди сразу подошли и помогли ей выбраться. Она просто не справилась с управлением», - рассказал Максим.

По словам очевидцев, автоледи правым передним колесом задела бордюрный камень на противоположной стороне улицы. В результате этого ее транспортное средство совершило такой опасный маневр.

Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

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Гость|27.04.2017 19:00|

Без комментариев

Гость|27.04.2017 19:04|

Хоть Максимка успел убежать от взбесившейся шкоды. А то хана бы пришла ему, фотки запостить бы не успел

Гость|27.04.2017 19:07|

penzainform.ru писал(a):

По словам очевидцев, автоледи правым передним колесом задела бордюрный камень на противоположной стороне улицы. В результате этого ее транспортное средство совершило такой опасный маневр.
Причина в отсутствии головного мозга у пациентки.

Гость|27.04.2017 19:11|

Друзья мои! Я опечален! Сколько тупых пелоток рассекает по городу в недешовых иномарках, заработать на которые честным трудом ни одна из этих пелоток не смогла бы и за десять лет.

Гость|27.04.2017 19:14|

Она от медосвидетельствования отказалась. Надо полагать понятно почему.

Гость|27.04.2017 19:22|

Максимка подтвердит, что трезвая была, если чо. Он ее видел

Гость|27.04.2017 19:49|

Ее нужно судить затпокушение на убийство (Максима). Это не шутки. Чудом никто не пострадал.

Гость|27.04.2017 19:50|

Автол.ди!

Гость|27.04.2017 20:01|

Она теперь просто обязана выйти замуж за Максима. Вот очередной сюжет для передачи Пусть говорят. Для кого то несчастный случай , а для кого семья образовалась. И как в сказке им новую машину подарили прям в студии и свадьбу в пивнушке этой сыграли. А вы говорите

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