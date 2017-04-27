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Происшествия | В Пензе маленький ребенок попал в больницу, упав с четвертого этажа

27.04.2017|10:09
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В Пензе выясняют обстоятельства происшествия, случившегося в среду, 26 апреля.

Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома № 6 на улице Бекешской, выпал ребенок. Мальчик 2015 года рождения залез на подоконник и облокотился на антимоскитную сетку. Конструкция не выдержала его веса, и ребенок упал с высоты.

Его мама в это время была дома, но отвлеклась на другие дела. Мальчик, получивший травмы, находится в отделении реанимации.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Напомним: 17 апреля на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял тему опасности, которую представляют для детей открытые окна. В этой связи губернатор напомнил, что существуют технические решения, которые не позволяют детям открывать окна самостоятельно.

20 апреля на совещании руководитель Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко попросила председателей ТСЖ и начальников управляющих компаний вывесить на подъездах информацию с предупреждениями об опасности, которую таят открытые окна для детей.

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Гость|27.04.2017 10:35|

Мама была в Одноклассниках..

Гость|27.04.2017 10:36|

Сезон полетов начался

Гость|27.04.2017 10:44|

За что им только декретный дают бездельничать. Меня в ясли уже в год отдали, а эти сидят, греют. В Штатах дают неделю декретного, потом женщина на работу, детей в ясли.

Гость|27.04.2017 10:49|

Гость писал(a):

Гость|27.04.2017 10:44|

За что им только декретный дают бездельничать. Меня в ясли уже в год отдали, а эти сидят, греют. В Штатах дают неделю декретного, потом женщина на работу, детей в ясли.

А вот и наш сказочник проснулся!

Гость|27.04.2017 10:49|

Гость писал(a):

В Штатах дают неделю декретного, потом женщина на работу, детей в ясли.
А для кого детей рожают, если сразу после рождения отдают на попечение государства?

Гость|27.04.2017 10:50|

А ясли у нас есть????,Чтобы попасть не в ясли.в детский сад к трем годам когда этот самый ДЕКРЕТНЫЙ закончится в очередь на место в садике занимают как только ребенок родиться,и кстати не все это место получают во время .Многие нанимают нянь если нет бабушки( у кого она есть,считай повезло),потому как на работу выходить после декрета нужно.а ребенка девать некуда.

Гость|27.04.2017 10:54|

Гость писал(a):

А вот и наш сказочник проснулся!
12 недель неоплачиваемого отпуска. Зато в каждой семье по трое и больше. У нас что? Толк их раскармливать дома, пусть на работу выходят.

Гость|27.04.2017 10:55|

Гость писал(a):

В Штатах дают неделю декретного, потом женщина на работу, детей в ясли.
а у арабов? нам со всех пример брать?

Некоторые родители недооценивают опасность открытых окон, значит любую маму надо оторвать от ребенка и отправить на работу?

Гость|27.04.2017 10:57|

Гость писал(a):

Многие нанимают нянь если нет бабушки( у кого она есть,считай повезло
Они вам рабы что ли, бабушки. У них своя жизнь должна быть, о здоровье бы их подумали.

Гость писал(a):

,потому как на работу выходить после декрета нужно.а ребенка девать некуда.
Раньше надо было просчитывать, куда денешь.

Гость|27.04.2017 10:58|

Гость писал(a):

значит любую маму надо оторвать от ребенка и отправить на работу?
А почему нет? Обеспечивать своего ребенка мама должна сама, а не клянчить у других.

Гость|27.04.2017 11:04|

Гость писал(a):

Обеспечивать своего ребенка мама должна сама, а не клянчить у других.
мать с новорожденным ребенком клянчит у других?

ребенок - он в семье рождается, а не у матери

и если чья-то жена вынуждена у мужа "клянчить" на еду и содержание ребенка, то она сильно ошиблась, родив от такого. Таким недомужикам размножаться не надо.

Гость|27.04.2017 11:08|

Однако, когда появлюятся трещины, бабы тянут одеяло на себя, а некоторые вообще не скрывают своей сути- ты плати ипотеку, а квартирку оформим на меня. Сами зарабатывать не пробовали? Или только лежать умеете?

Имя: Гость
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