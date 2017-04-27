27.04.2017 | 10:09

В Пензе выясняют обстоятельства происшествия, случившегося в среду, 26 апреля.

Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома № 6 на улице Бекешской, выпал ребенок. Мальчик 2015 года рождения залез на подоконник и облокотился на антимоскитную сетку. Конструкция не выдержала его веса, и ребенок упал с высоты.

Его мама в это время была дома, но отвлеклась на другие дела. Мальчик, получивший травмы, находится в отделении реанимации.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Напомним: 17 апреля на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял тему опасности, которую представляют для детей открытые окна. В этой связи губернатор напомнил, что существуют технические решения, которые не позволяют детям открывать окна самостоятельно.

20 апреля на совещании руководитель Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко попросила председателей ТСЖ и начальников управляющих компаний вывесить на подъездах информацию с предупреждениями об опасности, которую таят открытые окна для детей.