27.04.2017 | 12:36

В четверг, 27 апреля, в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография дорожно-транспортного происшествия, случившегося в центре города.

Легковой автомобиль врезался в дом № 34 на улице Горького. Удар был такой силы, что оказалась повреждена входная группа паба «Хмель».

ИА «ПензаИнформ» обратилось за официальным комментарием в отдел пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.

«По предварительным данным, авария случилась в 12:15. Автомобиль Skoda под управлением 26-летней женщины врезался в здание. Водитель находилась в машине одна, она отказалась от медицинского осмотра. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, по данному факту начата проверка», - сообщили в Госавтоинспекции.

Причину аварии предстоит установить специалистам.