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Происшествия | На улице М. Горького Skoda с женщиной за рулем врезалась в здание

27.04.2017|12:36
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В четверг, 27 апреля, в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография дорожно-транспортного происшествия, случившегося в центре города.

Легковой автомобиль врезался в дом № 34 на улице Горького. Удар был такой силы, что оказалась повреждена входная группа паба «Хмель».

ИА «ПензаИнформ» обратилось за официальным комментарием в отдел пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.

«По предварительным данным, авария случилась в 12:15. Автомобиль Skoda под управлением 26-летней женщины врезался в здание. Водитель находилась в машине одна, она отказалась от медицинского осмотра. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, по данному факту начата проверка», - сообщили в Госавтоинспекции.

Причину аварии предстоит установить специалистам.

Источник — Фото Оли Безродной, vk.com, группа Penza live
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Гость|27.04.2017 13:16|

Шкодница.

Гость|27.04.2017 13:21|

газ-тормоз перепутала

Гость|27.04.2017 13:22|

Авария случилась в 11.50

Гость|27.04.2017 13:26|

Гость писал(a):

Авария случилась в 11.50
откуда знаешь ?

Гость|27.04.2017 13:27|

Свидетель был походу

Гость|27.04.2017 13:28|

а что, новости теперь пишутся, не выходя из-за компа и одноклассников?

Гость|27.04.2017 13:28|

penzainform.ru писал(a):

Водитель находилась в машине одна
... Эх Пензаинформ... Куприяновой с Ликбезом на вас нет ... водитель находилась ... в Арбекове ... в пальте

Гость|27.04.2017 13:28|

Гость писал(a):

Гость|27.04.2017 13:21|

газ-тормоз перепутала

Не только перепутала, но и не поняла что перепутала.

Гость|27.04.2017 13:31|

этож нужно было через хороший такой поребрик перепрыгнуть да меж деревьев и пробить в штангу

Гость|27.04.2017 13:31|

Гость писал(a):

Эх Пензаинформ... Куприяновой с Ликбезом на вас нет ... водитель находилась ... в Арбекове ... в пальте
Наверное, пользуешься словами водительница, врачиха, бухгалтерша и т.п.??? Граммарнаци хренов.

Гость|27.04.2017 13:31|

ТПэшка одно слово. Полздания снесла старинной постройки. Посадить тупое лоно лет на 10 за урон историческому центру Пензы.

Гость|27.04.2017 13:31|

penzainform.ru писал(a):

она отказалась от медицинского осмотра
или от освидетельствования?

Гость|27.04.2017 13:33|

Гость писал(a):

ТПэшка одно слово. Полздания снесла старинной постройки. Посадить тупое лоно лет на 10 за урон историческому центру Пензы.
Тебя бы суток на 10 хотя бы посадить, дебил. Может поумнее стал бы

Гость|27.04.2017 13:33|

penzainform.ru писал(a):

Skoda под управлением 26-летней женщины врезался в здание. Водитель находилась в машине одна, она отказалась от медицинского осмотра.
Бухая курица. Хорошо,что не убила никого на тротуаре. Тварь.

Гость|27.04.2017 13:34|

В кафе на обед...забыла выйти из машины)))

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