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Происшествия | Боец Росгвардии за капюшон куртки поймал падавшего с балкона пензенца

27.04.2017|11:59
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В понедельник, 24 апреля, в полицию города Пензы поступило сообщение о том, что на улице Пушкина молодой человек собирается прыгнуть с многоэтажки. На место немедленно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Парень сидел на парапете общего балкона, свесив ноги вниз. Бойцы бегом поднялись по лестнице. В тот момент, когда старший сержант Максим Бубляев выбежал на балкон, парень наклонился вниз и начал падать.

Максим в последний момент успел ухватиться за капюшон куртки. Напарник помог ему втащить молодого человека на балкон и вывести на лестницу.

Впоследствии парень 1999 года рождения пояснил, что состоит в группе в соцсети и получил задание совершить смертельно опасный поступок. Однако позже, придя в себя, он отказался от этих показаний.

«Бойцы Росгвардии передали спасенного прибывшей бригаде скорой медицинской помощи и продолжили службу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|27.04.2017 12:46|

Опять учения. Вообще при чем здесь Росгвардия . Тут спасателей вызывают.

Гость|27.04.2017 12:50|

Какие на фиг учения? тут 17-летний вьюнош пытался недоброе сотворить.

Гость|27.04.2017 12:54|

Гость писал(a):

Опять учения.
не путай с реальностью

Гость|27.04.2017 13:41|

penzainform.ru писал(a):

В тот момент, когда старший сержант Максим Бубляев выбежал на балкон, парень наклонился вниз и начал падать.
да лаааадно.прям так всё и было? не поверю никогда

Гость|27.04.2017 13:48|

фома неверующий.надо верить людям.

Гость|27.04.2017 13:52|

Задание ему дали смертельно опасное. Это дело для ФСБ.

Гость|27.04.2017 13:55|

penzainform.ru писал(a):

Впоследствии парень 1999 года рождения пояснил, что состоит в группе в соцсети и получил задание совершить смертельно опасный поступок. Однако позже, придя в себя, он отказался от этих показаний.
Да конечно. Идиот малолетний просто нервы родакам пощекотать хотел - поди айфон не купили.

Гость|27.04.2017 13:56|

Он завтра утопится или повесится. Если мозгов нет то это надолго.

Имя: Гость
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