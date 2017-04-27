27.04.2017 | 11:59

В понедельник, 24 апреля, в полицию города Пензы поступило сообщение о том, что на улице Пушкина молодой человек собирается прыгнуть с многоэтажки. На место немедленно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Парень сидел на парапете общего балкона, свесив ноги вниз. Бойцы бегом поднялись по лестнице. В тот момент, когда старший сержант Максим Бубляев выбежал на балкон, парень наклонился вниз и начал падать.

Максим в последний момент успел ухватиться за капюшон куртки. Напарник помог ему втащить молодого человека на балкон и вывести на лестницу.

Впоследствии парень 1999 года рождения пояснил, что состоит в группе в соцсети и получил задание совершить смертельно опасный поступок. Однако позже, придя в себя, он отказался от этих показаний.

«Бойцы Росгвардии передали спасенного прибывшей бригаде скорой медицинской помощи и продолжили службу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.