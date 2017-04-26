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Происшествия | В Пензенском районе водитель ВАЗ-2107 погиб в аварии с МАЗом

26.04.2017|11:47
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В среду, 26 апреля, в Пензенском районе произошла авария, унесшая жизнь человека.

По предварительным данным, в 7:20 на 441-м километре магистрали Нижний Новгород - Саратов, у села Марьевка, столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 57-летнего мужчины и МАЗ с полуприцепом, которым управлял 46-летний водитель.

«Водитель ВАЗ-2107 от полученных травм скончался на месте ДТП. По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|26.04.2017 12:11|

penzainform.ru писал(a):

магистрали Нижний Новгород - Саратов
ГДЕ ТАМ МАГИСТРАЛЬ НАШЛИ?!

Гость|26.04.2017 12:24|

вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://upl.pp.ua/produktu

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