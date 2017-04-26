26.04.2017 | 11:47

В среду, 26 апреля, в Пензенском районе произошла авария, унесшая жизнь человека.

По предварительным данным, в 7:20 на 441-м километре магистрали Нижний Новгород - Саратов, у села Марьевка, столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 57-летнего мужчины и МАЗ с полуприцепом, которым управлял 46-летний водитель.

«Водитель ВАЗ-2107 от полученных травм скончался на месте ДТП. По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.