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Происшествия | На КПП в Заречном задержали находившегося в розыске мужчину

26.04.2017|10:31
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На КПП в Заречном военнослужащий Росгвардии задержал мужчину, которого разыскивала полиция.

В понедельник, 24 апреля, сержант Евгений Боровиков остановил для осмотра выезжавший из города легковой автомобиль и обратил внимание на поведение водителя, который явно находился в нетрезвом виде.

Часовой прекратил допуск через пост, задержал нарушителя и доложил о случившемся начальнику караула.

«На место прибыли сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенской области», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что задержанный находится в розыске: несколько дней назад он уехал на автомобиле в неизвестном направлении, и его ищет супруга.

Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее был лишен права на управление автомобилем. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам правоохранительных органов Заречного.

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