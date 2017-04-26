26.04.2017 | 10:31

На КПП в Заречном военнослужащий Росгвардии задержал мужчину, которого разыскивала полиция.

В понедельник, 24 апреля, сержант Евгений Боровиков остановил для осмотра выезжавший из города легковой автомобиль и обратил внимание на поведение водителя, который явно находился в нетрезвом виде.

Часовой прекратил допуск через пост, задержал нарушителя и доложил о случившемся начальнику караула.

«На место прибыли сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенской области», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что задержанный находится в розыске: несколько дней назад он уехал на автомобиле в неизвестном направлении, и его ищет супруга.

Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее был лишен права на управление автомобилем. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам правоохранительных органов Заречного.