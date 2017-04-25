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Происшествия | 5 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с фурой

25.04.2017|15:14
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Во вторник, 25 апреля, в Пензенской области случилось ДТП, в котором пострадали несколько человек.

В 9:30 на 218-м километре дороги Тамбов - Пенза столкнулись грузовая машина Volvo и автобус ПАЗ.

В результате аварии пять пассажирок автобуса (две 18-летние и три в возрасте 19, 20 лет и 21 года) получили телесные повреждения. После осмотра врачом они были отпущены домой.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

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Гость|25.04.2017 15:28|

Что за ПАЗ такой, в котором одни молодые девки?

Гость|25.04.2017 15:35|

Что за фура, они же бастуют. Штрейбрехер видимо попал.

Гость|25.04.2017 16:01|

Тамбовская трасса всегда такая мирная, спокойная была до всяких магнитов-хренитов

Гость|25.04.2017 16:18|

Гость писал(a):

Что за ПАЗ такой, в котором одни молодые девки?
Девки, может, и не одни, и не только молодые.. Просто эти, как обычно, уткнулись в свои телефоны, наушники в уши - и по барабану, что вокруг происходит!

Гость|25.04.2017 16:23|

Гость писал(a):

Девки, может, и не одни, и не только молодые.. Просто эти, как обычно, уткнулись в свои телефоны, наушники в уши - и по барабану, что вокруг происходит!
Тоже так подумал. Так им и надо.

Гость|25.04.2017 16:32|

Гость писал(a):

Что за ПАЗ такой, в котором одни молодые девки?
Это "БабаВоз"

Имя: Гость
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