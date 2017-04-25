25.04.2017 | 15:14

Во вторник, 25 апреля, в Пензенской области случилось ДТП, в котором пострадали несколько человек.

В 9:30 на 218-м километре дороги Тамбов - Пенза столкнулись грузовая машина Volvo и автобус ПАЗ.

В результате аварии пять пассажирок автобуса (две 18-летние и три в возрасте 19, 20 лет и 21 года) получили телесные повреждения. После осмотра врачом они были отпущены домой.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.