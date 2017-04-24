24.04.2017 | 11:44

В воскресенье, 23 апреля, в 11:20 мужчина обратился за помощью в Пензенский пожарно-спасательный центр.

Он сообщил, что его жена упала в открытый погреб, расположенный в частном доме в селе Алферьевка, и из-за серьезной травмы ноги выбраться самостоятельно не может.

Прибыв на место, спасатели и врач скорой помощи спустились в погреб, где наложили вакуумную шину на ногу женщины, а затем с помощью подъемного устройства, спасательной косынки и альпинистского снаряжения подняли женщину наверх.

«После этого специалисты совместно с медиками провели наложение шин Крамера вместо вакуумной и транспортировали пострадавшую в автомобиль скорой помощи», - сообщается на сайте ППСЦ.