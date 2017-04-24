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Происшествия | В Алферьевке спасатели и врачи помогли упавшей в погреб женщине

24.04.2017|11:44
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В воскресенье, 23 апреля, в 11:20 мужчина обратился за помощью в Пензенский пожарно-спасательный центр.

Он сообщил, что его жена упала в открытый погреб, расположенный в частном доме в селе Алферьевка, и из-за серьезной травмы ноги выбраться самостоятельно не может.

Прибыв на место, спасатели и врач скорой помощи спустились в погреб, где наложили вакуумную шину на ногу женщины, а затем с помощью подъемного устройства, спасательной косынки и альпинистского снаряжения подняли женщину наверх.

«После этого специалисты совместно с медиками провели наложение шин Крамера вместо вакуумной и транспортировали пострадавшую в автомобиль скорой помощи», - сообщается на сайте ППСЦ.

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Гость|24.04.2017 13:15|

Ох, нелегкая эта работа... Главное что с бегемотом все впорядке.

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