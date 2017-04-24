Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|24 апр 2017|17:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ливень |
-1oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  60.85  |  $  56.08
 

Происшествия | Три человека госпитализированы после ДТП на мосту у «Буратино»

24.04.2017|15:56
Печать

В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, случившегося в воскресенье, 23 апреля.

По предварительным данным, авария произошла в 0:40 на мосту, который соединяет остановки «Буратино» и «Автомобильный колледж» (напротив дома № 45 на проспекте Победы).

Автомобиль Geely, за рулем которого находился 37-летний мужчина, столкнулся с «Ладой-Грантой» под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП пассажиры отечественной легковушки - 19-летний юноша и 32-летняя женщина - после осмотра врачами были отпущены домой.

Водители обеих машин, а также 29-летняя пассажирка иномарки с телесными повреждениями доставлены в больницу.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
Гость|24.04.2017 16:54|

Летуны оказались вовсе не пилотами? Вот не повезло им!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!