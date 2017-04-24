24.04.2017 | 15:56

В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, случившегося в воскресенье, 23 апреля.

По предварительным данным, авария произошла в 0:40 на мосту, который соединяет остановки «Буратино» и «Автомобильный колледж» (напротив дома № 45 на проспекте Победы).

Автомобиль Geely, за рулем которого находился 37-летний мужчина, столкнулся с «Ладой-Грантой» под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП пассажиры отечественной легковушки - 19-летний юноша и 32-летняя женщина - после осмотра врачами были отпущены домой.

Водители обеих машин, а также 29-летняя пассажирка иномарки с телесными повреждениями доставлены в больницу.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.