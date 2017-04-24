24.04.2017 | 16:53

В воскресенье, 23 апреля, в Мокшанском районе произошел пожар, унесший человеческую жизнь.

Сигнал о том, что на улице Керенской в селе Керенка загорелся деревянный дом, поступил на пульт дежурного в 5:27.

На место происшествия выехали 14 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области на 2 спецавтомобилях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на усилия спасателей, человеческих жертв избежать не удалось - в результате пожара погибла 55-летняя женщина.

Причину возгорания предстоит установить экспертам.