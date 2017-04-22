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Происшествия | Спасатели пришли на помощь престарелой пенсионерке и инвалиду

22.04.2017|13:07
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В четверг, 20 апреля, в 10:30 дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра позвонила жительница областного центра. Она рассказала, что из квартиры 80-летней пенсионерки доносятся крики о помощи. Однако родные, которые ухаживают за престарелой женщиной, не могут попасть внутрь, а сама хозяйка дверь не открывает.

Спасатели, оперативно прибывшие по адресу, посредством слесарного инструмента на глазах у родственников открыли входную дверь квартиры. Хозяйка лежала на полу и не могла встать. Сотрудники ППСЦ перенесли ее на кровать. Женщина отказалась вызвать скорую помощь, поэтому заботу о ней взяла на себя родня.

Через несколько часов, в 14:43 поступило еще одно сообщение. Жительница 3-го Батайского проезда, инвалид II группы, выйдя, захлопнула входную дверь и осталась снаружи: замок оказался сломан.

«Спасатели и на этот раз пришли на помощь: они открыли дверь в дом, и хозяйка смогла войти в свое жилище», - рассказали в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

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Гость|22.04.2017 14:13|

Вы теперь новости пишете кто когда чихнул?! Да задолбали уже печатать про то как МЧС помогли очередной старой идиотке, которая не могла встать и отказалась при этом вызывать "скорую".

Имя: Гость
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