21.04.2017 | 09:45

В четверг, 20 апреля, на территории гаражно-строительного кооператива на улице Аустрина был обнаружен труп мужчины 1976 года рождения. Сообщение об этом поступило в полицию в 13:00.

«По предварительным данным, смерть мужчины наступила около 12:00 в результате переохлаждения. Погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртным», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Проверку по факту проводит Следственное управление СК РФ по Пензенской области.