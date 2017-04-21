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Происшествия | В гаражном кооперативе на Аустрина обнаружили труп 40-летнего мужчины

21.04.2017|09:45
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В четверг, 20 апреля, на территории гаражно-строительного кооператива на улице Аустрина был обнаружен труп мужчины 1976 года рождения. Сообщение об этом поступило в полицию в 13:00.

«По предварительным данным, смерть мужчины наступила около 12:00 в результате переохлаждения. Погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртным», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Проверку по факту проводит Следственное управление СК РФ по Пензенской области.

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Гость|21.04.2017 10:12|

Цель конкурса - выбор самого привлекательного, узнаваемого и символичного города страны.

За Пензу проголосовало 53 573 человека. На первом месте сейчас Владивосток, на втором - Владикавказ.

«Проголосовать можно на сайте «Город России. Национальный выбор» ежедневно в любое время. Итоги будут подведены 30 декабря 2017 года», - сообщает пресс-служба администрации областного центра.

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