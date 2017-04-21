В четверг, 20 апреля, на территории гаражно-строительного кооператива на улице Аустрина был обнаружен труп мужчины 1976 года рождения. Сообщение об этом поступило в полицию в 13:00.
«По предварительным данным, смерть мужчины наступила около 12:00 в результате переохлаждения. Погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртным», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Проверку по факту проводит Следственное управление СК РФ по Пензенской области.
Цель конкурса - выбор самого привлекательного, узнаваемого и символичного города страны.
За Пензу проголосовало 53 573 человека. На первом месте сейчас Владивосток, на втором - Владикавказ.
«Проголосовать можно на сайте «Город России. Национальный выбор» ежедневно в любое время. Итоги будут подведены 30 декабря 2017 года», - сообщает пресс-служба администрации областного центра.