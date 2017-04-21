21.04.2017 | 12:01

18 апреля в 17:00 в селе Чаадаевка Городищенского района Пензенской области случилась коммунальная авария: на улице Ленина произошел разрыв сварочного соединения на газопроводе высокого давления.

По словам главного инженера ЗАО «Городищерайгаз» Николая Маркелова, причиной разрыва было проседание грунта на 1 метр, из-за чего создалось напряжение в трубе.

В результате инцидента без газа остались 345 домовладений с населением 800 человек, из них 60 детей, а также социальные объекты: школа, детский сад, амбулатория, библиотечно-досуговый центр и котельные соответствующих учреждений.

Ремонт проводила бригада ЗАО «Городищерайгаз». Руководители органов местного самоуправления координировали работу с населением, общественностью, руководителями организаций.

«Подача газа в домовладения и объекты социальной сферы села Чаадаевка была возобновлены 19 апреля в 11:50», - сообщает администрация Городищенского района.