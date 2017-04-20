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Происшествия | В Нижнеломовском районе столкнулись две «Лады-Ларгус», пострадали четверо

20.04.2017|10:46
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В среду, 19 апреля, в Нижнеломовском районе произошла авария, в которой пострадали четыре человека.

По предварительным данным, в 6:40 на 558-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись две машины одной марки - «Лада-Ларгус». Одной из них управлял 35-летний водитель, за рулем другой находился 61-летний мужчина.

В результате происшествия травмы получили водитель-пенсионер и три пассажирки его автомобиля 39, 60 и 68 лет.

Мужчину и младшую из пассажирок медики после оказания помощи отпустили, а двух других пострадавших доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото из Twitter ГУ МЧС России по Пензенской области
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