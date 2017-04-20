20.04.2017 | 11:35

В четверг, 20 апреля, в Городищенском районе произошел пожар, унесший человеческую жизнь.

Сигнал о возгорании деревянного дома на улице Ленина в селе Чаадаевка поступил на пульт дежурного в 7:20.

На место выезжали девять сотрудников и четыре единицы техники ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Огонь уничтожил кровлю и внутреннюю часть жилища. В результате пожара погибла 97-летняя женщина, еще одна пенсионерка 1937 года рождения была спасена.

Напомним: в среду, 19 апреля, из горящего дома в селе Старое Захаркино Шемышейского района пожарные спасли мужчину.