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Происшествия | Ледяной дождь лишил электричества 10 сел в Кузнецком районе

20.04.2017|12:45
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В четверг, 20 апреля, в Кузнецком районе из-за ледяного дождя без электроэнергии остались 10 населенных пунктов.

Утром около пяти тысяч жителей сел Татарский Канадей, Поселки, Ульяновка, Евлашево, Большой и Малый Труев и ряда других остались без электроэнергии.

В настоящее время на местах работают 10 единиц техники, 7 бригад общей численностью 35 человек. На помощь направлены силы и средства из других районов Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, идет последовательное подключение населенных пунктов к системе электроснабжения. Восстановительные работы должны быть завершены к концу текущего дня.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|20.04.2017 13:09|

10 сел?

Имя: Гость
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