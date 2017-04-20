20.04.2017 | 12:45

В четверг, 20 апреля, в Кузнецком районе из-за ледяного дождя без электроэнергии остались 10 населенных пунктов.

Утром около пяти тысяч жителей сел Татарский Канадей, Поселки, Ульяновка, Евлашево, Большой и Малый Труев и ряда других остались без электроэнергии.

В настоящее время на местах работают 10 единиц техники, 7 бригад общей численностью 35 человек. На помощь направлены силы и средства из других районов Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, идет последовательное подключение населенных пунктов к системе электроснабжения. Восстановительные работы должны быть завершены к концу текущего дня.