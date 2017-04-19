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Происшествия | В Шемышейском районе пожарные спасли мужчину из горящего дома

19.04.2017|10:26
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В Шемышейском районе выясняют обстоятельства пожара, случившегося в среду, 19 апреля.

Сигнал о том, что на улице Орлова в селе Старое Захаркино загорелся деревянный дом, поступил на пульт дежурного в 00:02.

На место происшествия выезжали пять сотрудников и две единицы техники ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров, выгорела внутренняя часть жилища.

«Из горящего дома пожарные спасли мужчину, в настоящее время его возраст уточняется», - добавили в региональном ГУ МЧС.

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Гость|19.04.2017 11:48|

ему сегодня исполнилось ровно 45 лет

Гость|19.04.2017 11:50|

он заново родился

Гость|19.04.2017 11:55|

а пожарные приехали минут через 45

Гость|19.04.2017 12:08|

Пожарные приехали очень быстро, сам видел

Имя: Гость
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