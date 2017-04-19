19.04.2017 | 10:26

В Шемышейском районе выясняют обстоятельства пожара, случившегося в среду, 19 апреля.

Сигнал о том, что на улице Орлова в селе Старое Захаркино загорелся деревянный дом, поступил на пульт дежурного в 00:02.

На место происшествия выезжали пять сотрудников и две единицы техники ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров, выгорела внутренняя часть жилища.

«Из горящего дома пожарные спасли мужчину, в настоящее время его возраст уточняется», - добавили в региональном ГУ МЧС.