Пензенское информационное агентство|18+|Среда|19 апр 2017|10:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-5oC
-1oC
Завтра | Снег |
  59.61  |  $  55.98
 

Происшествия | В Никольском районе мужчина погиб от отравления угарным газом

19.04.2017|10:05
Печать

Во вторник, 18 апреля, в деревне Покровке Никольского района Пензенской области было обнаружено тело 59-летнего местного жителя. Сигнал поступил в полицию около 10 часов утра.

«Мужчину нашли в собственном доме. Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не зафиксировано», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительным данным, сельчанин скончался в результате отравления угарным газом. На момент осмотра дома печная заслонка была закрыта.

«Проверку по данному факту проводит Следственный комитет РФ», - добавили в УМВД.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!