19.04.2017 | 10:05

Во вторник, 18 апреля, в деревне Покровке Никольского района Пензенской области было обнаружено тело 59-летнего местного жителя. Сигнал поступил в полицию около 10 часов утра.

«Мужчину нашли в собственном доме. Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не зафиксировано», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительным данным, сельчанин скончался в результате отравления угарным газом. На момент осмотра дома печная заслонка была закрыта.

«Проверку по данному факту проводит Следственный комитет РФ», - добавили в УМВД.