19.04.2017 | 11:08

Во вторник, 18 апреля, в Бессоновском районе Пензенской области произошла авария, в которой пострадала женщина.

По предварительным данным, в 20:30 на 619-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2106, которым управляла 75-летняя пенсионерка, и КамАЗ, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и спасатели.

После оказания помощи пожилой автоледи медики отпустили ее домой, а 49-летнюю пассажирку «шестерки», получившую травмы, доставили в больницу, сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.