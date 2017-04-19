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Происшествия | Под Пензой 75-летняя автолюбительница въехала в КамАЗ

19.04.2017|11:08
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Во вторник, 18 апреля, в Бессоновском районе Пензенской области произошла авария, в которой пострадала женщина.

По предварительным данным, в 20:30 на 619-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2106, которым управляла 75-летняя пенсионерка, и КамАЗ, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и спасатели.

После оказания помощи пожилой автоледи медики отпустили ее домой, а 49-летнюю пассажирку «шестерки», получившую травмы, доставили в больницу, сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Источник — фото из Twitter ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|19.04.2017 11:35|

В 75 лет шахой управлять! Респект бабушке и здоровья!

Гость|19.04.2017 11:42|

почему автолюбительница, а не автоледи?

Гость|19.04.2017 11:46|

Гость писал(a):

почему автолюбительница, а не автоледи?
автоледи до 45, а это автодама постарше будет)

Гость|19.04.2017 11:48|

Модератор ты жив ? Если жив, снеси все комменты, порочащие бабулю за рулем !

Имя: Гость
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