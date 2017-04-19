19.04.2017 | 10:51

Во вторник, 18 апреля, в Пензе из Суры выловили тело утонувшего мужчины. Сообщение об обнаружении трупа на поверхности воды в районе Сортировочной улицы поступило в поисково-спасательную службу областного ГУ «ППСЦ» в 20:15.

«Прибыв к указанному месту, спасатели в гидрокостюмах подошли к телу, транспортировали погибшего к берегу, затем извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Напомним: в субботу, 15 апреля, в Пензенской области из водоемов за день выловили тела сразу двух погибших. Один из них был найден на поверхности Суры в районе острова Пески, второй - возле бухты Круглой Сурского водохранилища.