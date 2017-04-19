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Происшествия | Из Суры в районе улицы Сортировочной выловили тело мужчины

19.04.2017|10:51
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Во вторник, 18 апреля, в Пензе из Суры выловили тело утонувшего мужчины. Сообщение об обнаружении трупа на поверхности воды в районе Сортировочной улицы поступило в поисково-спасательную службу областного ГУ «ППСЦ» в 20:15.

«Прибыв к указанному месту, спасатели в гидрокостюмах подошли к телу, транспортировали погибшего к берегу, затем извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Напомним: в субботу, 15 апреля, в Пензенской области из водоемов за день выловили тела сразу двух погибших. Один из них был найден на поверхности Суры в районе острова Пески, второй - возле бухты Круглой Сурского водохранилища.

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Гость|19.04.2017 11:07|

а на фото в речке эт что сом кил на 60?

Гость|19.04.2017 11:19|

Что не день то жмур,

Что не день то жмур-а то и два!

Сразу заметен экономически процветающий регион со снижающейся криминальной обстановкой.

Гость|19.04.2017 11:37|

ВОТ ЭТО СОМ А ГДЕ ВЫЛОВИЛИ В СУРЕ?

Гость|19.04.2017 12:08|

диагноз!передозировка виагрой самоликвидация на фото жмур со стоящим!

Имя: Гость
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