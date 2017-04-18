18.04.2017 | 11:45

В понедельник, 17 апреля, в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о ДТП на понтонном мосту в селе Засечном с участием КамАЗа.

Судя по представленным снимкам, грузовик ушел под воду вместе с частями мостовой конструкции.

В комментариях к событию пользователи написали о состоянии водителя. По словам Ланы Романовой, он разбил голову и еле выбрался из кабины с помощью охранника.

«По предварительным данным, водителем транспортного средства был нарушен скоростной режим, а также превышена разрешенная максимальная масса перевозимого груза, в результате чего и произошло расцепление звеньев понтонного моста», - пояснили в строительном холдинге «Термодом».

После окончания ремонтных работ передвижение транспортных средств по понтонному мосту будет осуществляться в обычном режиме с соблюдением установленных скоростных и весовых ограничений.