Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|18 апр 2017|13:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Снег |
  59.61  |  $  55.98
 

Происшествия | В Засечном грузовик ушел под воду на понтонном мосту

18.04.2017|11:45
Печать

В понедельник, 17 апреля, в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о ДТП на понтонном мосту в селе Засечном с участием КамАЗа.

Судя по представленным снимкам, грузовик ушел под воду вместе с частями мостовой конструкции.

В комментариях к событию пользователи написали о состоянии водителя. По словам Ланы Романовой, он разбил голову и еле выбрался из кабины с помощью охранника.

«По предварительным данным, водителем транспортного средства был нарушен скоростной режим, а также превышена разрешенная максимальная масса перевозимого груза, в результате чего и произошло расцепление звеньев понтонного моста», - пояснили в строительном холдинге «Термодом».

После окончания ремонтных работ передвижение транспортных средств по понтонному мосту будет осуществляться в обычном режиме с соблюдением установленных скоростных и весовых ограничений.

Источник — Фото vk.com, Пенза live
0
0
0
0
 
Гость|18.04.2017 12:04|

а камаз как вытаскивать будут ?

Гость|18.04.2017 12:06|

Причем тут мост, если груженые камазы едут, тут никакой мост понтонный не выдержит.

Гость|18.04.2017 12:16|

Да понтонный мост надежнее любого обычного, военным плохого не изобретут. Водителей надо лучшего готовить, едут шатоломные, не знают, гдепедаль тормоза, по такому мосту надо по середке и максимально аккуратно.

Гость|18.04.2017 12:18|

Я предлагаю запретить Камазы, бесят меня на дороге, больше 40 не разгоняются

Гость|18.04.2017 12:19|

Это не Камаз а китайский Шакман

Гость|18.04.2017 12:20|

Гость писал(a):

Причем тут мост, если груженые камазы едут, тут никакой мост понтонный не выдержит.
Если я не ошибаюсь, то понтонный рассчитан на весь танка, то есть до 60 т.

Гость|18.04.2017 12:23|

Гость писал(a):

Я предлагаю запретить Камазы, бесят меня на дороге, больше 40 не разгоняются
давай разрешим им 100, чтоб не бесили тебя

Гость|18.04.2017 12:24|

Разные понтоны есть. И для танков есть и другие. И не факт,что здесь "военный" понтон. Заказать за денюшку-что угодно сделают

Гость|18.04.2017 12:47|

А принимает его МЧС!

Гость|18.04.2017 12:55|

penzainform.ru писал(a):

о ДТП на понтонном мосту в селе Засечном с участием КамАЗа.
дэбилы аналинформа даже несведующей девушке видно что на фото не хамас а китайский шакэлма, когда же вы научитесь чётко и грамотно освещать новости... видно никогда тупая и настырная угория неизлечима

Гость|18.04.2017 13:06|

Гость писал(a):

Если я не ошибаюсь, то понтонный рассчитан на весь танка, то есть до 60 т.
Так то оно да, но понтонный мост - временное сооружение предназначенное для форсирования водных преград, и секция понтона не может эксплуатироваться в воде более 6 мес, а тут мостик более 10 лет находится и соблюдаются правила его эксплуатации тем более в период паводка вот это вопрос :).

Гость|18.04.2017 13:20|

продажный аналинформ, правильно что вам не дали 21 кнопку в мультиплексе

Гость|18.04.2017 13:22|

penzainform.ru писал(a):

«По предварительным данным, водителем транспортного средства был нарушен скоростной режим, а также превышена разрешенная максимальная масса перевозимого груза, в результате чего и произошло расцепление звеньев понтонного моста», - пояснили в строительном холдинге «Термодом».
А у них всегда водитель виноват, а они только деньги собирают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!