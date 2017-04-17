17.04.2017 | 14:18

В субботу, 15 апреля, пензенские спасатели выловили из водоемов тела двух погибших.

В 12:15 в главное управление ППСЦ поступил сигнал об обнаружении трупа на поверхности реки Суры, в районе острова Пески.

В 12:40 к спасателям обратились очевидцы, заметившие тело погибшего на поверхности Сурского водохранилища, в районе бухты Круглой.

В обоих случаях сотрудники ППСЦ на моторной лодке транспортировали трупы на берег и передали работникам полиции, сообщается на сайте Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.