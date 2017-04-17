Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|17 апр 2017|14:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ливень |
-1oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  59.84  |  $  56.25
 

Происшествия | В Пензенской области из водоемов за день выловили тела двух погибших

17.04.2017|14:18
Печать

В субботу, 15 апреля, пензенские спасатели выловили из водоемов тела двух погибших.

В 12:15 в главное управление ППСЦ поступил сигнал об обнаружении трупа на поверхности реки Суры, в районе острова Пески.

В 12:40 к спасателям обратились очевидцы, заметившие тело погибшего на поверхности Сурского водохранилища, в районе бухты Круглой.

В обоих случаях сотрудники ППСЦ на моторной лодке транспортировали трупы на берег и передали работникам полиции, сообщается на сайте Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!