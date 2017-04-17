Пасхальное воскресенье, 16 апреля, едва не завершилось для одного из жителей Пензы больничной койкой. Мужчина провалился в колодец теплотрассы, проходящей рядом с домом № 17 на улице Пушкина.
Самостоятельно выбраться из западни пензенец не сумел и начал звать на помощь. Его крики услышали припозднившиеся прохожие, и в 21:13 сообщение о том, что мужчина застрял в колодце, поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр.
«Оперативно прибыв по адресу, спасатели извлекли пострадавшего на поверхность, а врачи скорой помощи оказали ему необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.
А он находился в гармонии с собой? А был ли вымощен тротуар плиткой? А хоть один таксист со знанием английского ему помог? А собирали ли он крышечки? А провалился он в городе европейского уровня?