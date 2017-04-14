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Происшествия | В лесу в Городищенском районе нашли скелет человека

14.04.2017|11:57
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В четверг, 13 апреля, в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в Городищенском районе сделана страшная находка – скелет человека.

«На место происшествия сразу же была вызвана полиция и криминалисты. При детальном изучении были обнаружены все элементы человеческого скелета», - написал автор.

ИА «ПензаИнформ» подтвердили этот факт в пресс-службе регионального УМВД.

«13 апреля в 13:35 в полицию Городищенского района поступило сообщение о том, что в лесном массиве, в месте для сбора мусора, обнаружены скелетированные останки трупа», - отметили в УМВД.

Останки направлены в морг, материалы дела – в региональное следственное управление Следственного комитета России.

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Гость|14.04.2017 12:13|

У нас полиция живых то найти не может, а со скелетом они даже связываться не будут.

Гость|14.04.2017 12:16|

Да сколько еще скелетиков ляжат в лесах. На верное у этого и причину смерти установят типа сердечная недостаточность.

Гость|14.04.2017 12:17|

Красиво ушёл. Никто не узнает. По-английски.

Гость|14.04.2017 12:17|

Останки направлены в морг,

Зачем скелет то в морг . Его в ближайшую школу в кабинет анатомии.

Гость|14.04.2017 12:18|

Это был Франкиштейн.

Имя: Гость
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