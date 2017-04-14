14.04.2017 | 11:57

В четверг, 13 апреля, в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в Городищенском районе сделана страшная находка – скелет человека.

«На место происшествия сразу же была вызвана полиция и криминалисты. При детальном изучении были обнаружены все элементы человеческого скелета», - написал автор.

ИА «ПензаИнформ» подтвердили этот факт в пресс-службе регионального УМВД.

«13 апреля в 13:35 в полицию Городищенского района поступило сообщение о том, что в лесном массиве, в месте для сбора мусора, обнаружены скелетированные останки трупа», - отметили в УМВД.

Останки направлены в морг, материалы дела – в региональное следственное управление Следственного комитета России.