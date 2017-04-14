В четверг, 13 апреля, в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в Городищенском районе сделана страшная находка – скелет человека.
«На место происшествия сразу же была вызвана полиция и криминалисты. При детальном изучении были обнаружены все элементы человеческого скелета», - написал автор.
ИА «ПензаИнформ» подтвердили этот факт в пресс-службе регионального УМВД.
«13 апреля в 13:35 в полицию Городищенского района поступило сообщение о том, что в лесном массиве, в месте для сбора мусора, обнаружены скелетированные останки трупа», - отметили в УМВД.
Останки направлены в морг, материалы дела – в региональное следственное управление Следственного комитета России.
У нас полиция живых то найти не может, а со скелетом они даже связываться не будут.