14.04.2017 | 16:11

В пятницу, 14 апреля, в Городищенском районе Пензенской области случилось ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, около 13:20 на дороге Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань – Сурск автомобиль ZAZ Chance, за рулем которого находилась 28-летняя женщина, опрокинулся на проезжей части.

В результате водитель и 48-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в управлении ГИБДД регионального УМВД России.