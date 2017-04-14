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Происшествия | На дороге в Городищенском районе перевернулся ZAZ Chance

14.04.2017|16:11
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В пятницу, 14 апреля, в Городищенском районе Пензенской области случилось ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, около 13:20 на дороге Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань – Сурск автомобиль ZAZ Chance, за рулем которого находилась 28-летняя женщина, опрокинулся на проезжей части.

В результате водитель и 48-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в управлении ГИБДД регионального УМВД России.

Источник — Фото из Twitter ГУ МЧС России по Пензенской области
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Шашлычник|14.04.2017 16:32|

эх, женщина... сидела б дома щи варила

Гость|14.04.2017 16:47|

Шашлычник писал(a):

... сидела б дома щи варила
да просто по телефону болтала,закинув ногу на ногу,рулилка пф..

Гость|14.04.2017 16:50|

Так ей и надо.

Имя: Гость
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