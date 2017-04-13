13.04.2017 | 14:11

Полиция и волонтеры разыскивают 25-летнюю Анастасию Викторовну Вдовенко из села Рамзай Пензенской области.

«Девушка пропала 12 апреля, заявление в правоохранительные органы поступило 13-го числа», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Рост девушки 160 сантиметров, волосы русые, очень кудрявые, глаза голубые, телосложение плотное.

В день исчезновения на ней были синие легинсы, белая футболка и голубые сланцы.

Всех, кто видел пропавшую или может сообщить какую-то информацию, просят позвонить по телефонам 02 или 8(800)-700-54-52.