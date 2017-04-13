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Происшествия | В Кузнецке 18-летняя девушка сбила 42-летнего пешехода

13.04.2017|14:51
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В среду, 12 апреля, в Пензе и области зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

Первая авария случилась возле дома № 1 на Кронштадтской улице в областном центре. Водитель «семерки» 1983 года рождения сбил 55-летнего мужчину.

Второе ЧП произошло напротив дома № 40 на улице Комсомольской в Кузнецке. Управлявшая автомобилем 18-летняя девушка допустила наезд на мужчину 1974 года рождения.

В результате ДТП в обоих случаях пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы.

«По данным фактам проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|13.04.2017 15:57|

ааа... так вот как оказывается происходит смена поколений!

Гость|13.04.2017 16:05|

теперь мадам нужно положить под пострадавшего, что бы ощутить, как плохо и больно было мужчине при назде на него.

Гость|13.04.2017 16:10|

Гость писал(a):

теперь мадам нужно положить под пострадавшего, что бы ощутить, как плохо и больно было мужчине при назде на него.
Ну что вы такое говорите. Ей надо было ехать (от слова "очень"), и поэтому все были просто обязаны ей уступить дорогу, а раз пешеход этого не понял что он был ей обязан (она настоящая дама была), то получил. Правильно и сделала что сбила его.

Я вот когда за рулем еду, то мне все мужики дорогу всегда уступают. Я - автоледи!

Имя: Гость
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