13.04.2017 | 14:51

В среду, 12 апреля, в Пензе и области зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

Первая авария случилась возле дома № 1 на Кронштадтской улице в областном центре. Водитель «семерки» 1983 года рождения сбил 55-летнего мужчину.

Второе ЧП произошло напротив дома № 40 на улице Комсомольской в Кузнецке. Управлявшая автомобилем 18-летняя девушка допустила наезд на мужчину 1974 года рождения.

В результате ДТП в обоих случаях пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы.

«По данным фактам проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.