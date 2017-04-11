11.04.2017 | 10:28

Во вторник, 11 апреля, у дома № 9 на улице Ахунской в Заречном произошло ДТП, в котором пострадал пожилой велосипедист.

По предварительным данным, инцидент случился в 8:30. 22-летний водитель автомобиля Kia двигался по улице Ахунской, когда из двора на дорогу выехал 79-летний мужчина на велосипеде.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на зареченский ОГИБДД МО МВД, молодой человек наехал на велосипедиста. Пенсионер был госпитализирован в МСЧ-59. По факту ДТП проводится проверка.

«Велосипедист 1937 года рождения двигался с дворовой территории ул. Ахунской, 7, в гаражи. Автомобиль Kia ехал по главной дороге. По словам очевидцев, велосипедист стал переезжать дорогу и на него был совершен наезд. Велосипедист госпитализирован с переломом руки», - уточняют очевидцы в группе 20th Road Club в соцсети «ВКонтакте».