Во вторник, 11 апреля, в пензенской школе № 66 на улице Медицинской произошел пожар. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного около 14:30.
Возгорание случилось в туалете на третьем этаже на площади 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован работником образовательного учреждения с помощью огнетушителя.
«Из здания школы эвакуировали 40 сотрудников и 344 ребенка. На место выезжали семь спецавтомобилей», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Причина возникновения пожара устанавливается.
В 66 школе в туалете складское помещение или про 10 м кв так для красного словца а горел рулон туалетной бумаги на площади 10 м кв?