Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|11 апр 2017|16:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+15oC
Завтра | Ливень |
  60.30  |  $  56.96
 

Происшествия | В Пензе из-за пожара в школе № 66 эвакуировали 384 человека

11.04.2017|15:50
Печать

Во вторник, 11 апреля, в пензенской школе № 66 на улице Медицинской произошел пожар. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного около 14:30.

Возгорание случилось в туалете на третьем этаже на площади 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован работником образовательного учреждения с помощью огнетушителя.

«Из здания школы эвакуировали 40 сотрудников и 344 ребенка. На место выезжали семь спецавтомобилей», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причина возникновения пожара устанавливается.

0
0
0
0
Гость|11.04.2017 16:05|

В 66 школе в туалете складское помещение или про 10 м кв так для красного словца а горел рулон туалетной бумаги на площади 10 м кв?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!