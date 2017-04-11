11.04.2017 | 15:50

Во вторник, 11 апреля, в пензенской школе № 66 на улице Медицинской произошел пожар. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного около 14:30.

Возгорание случилось в туалете на третьем этаже на площади 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован работником образовательного учреждения с помощью огнетушителя.

«Из здания школы эвакуировали 40 сотрудников и 344 ребенка. На место выезжали семь спецавтомобилей», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причина возникновения пожара устанавливается.