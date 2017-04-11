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Происшествия | В аварии в Нижнем Ломове пострадали мотоциклист и его 15-летняя пассажирка

11.04.2017|11:22
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В понедельник, 10 апреля, в Нижнем Ломове случилось ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

По предварительным данным, в 16:40 у дома № 30а на Шоссейной улице столкнулись Toyota Avensis под управлением 40-летнего мужчины и Yamaha YZF-R1, за рулем которого был 24-летний водитель.

В результате аварии пострадали мотоциклист и его пассажирка 2001 года рождения, они доставлены в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото из Twitter ГУ МЧС РФ по Пензенской области
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Гость|11.04.2017 11:37|

Интересно, зачем 24х летний мужик, катает 15 летнюю девочку.

Гость|11.04.2017 11:47|

Аж вся машина красная от кровищи!

Гость|11.04.2017 12:19|

В Нижнем Ломове на ЭрОдин! Там дороге вообще есть для такого сумасшедшего мотоцикла?

Имя: Гость
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