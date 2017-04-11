11.04.2017 | 11:22

В понедельник, 10 апреля, в Нижнем Ломове случилось ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

По предварительным данным, в 16:40 у дома № 30а на Шоссейной улице столкнулись Toyota Avensis под управлением 40-летнего мужчины и Yamaha YZF-R1, за рулем которого был 24-летний водитель.

В результате аварии пострадали мотоциклист и его пассажирка 2001 года рождения, они доставлены в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.