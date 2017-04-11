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Происшествия | 42-летний мужчина пострадал при пожаре на проспекте Строителей

11.04.2017|14:57
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В Пензе выясняют обстоятельства пожара, произошедшего во вторник, 11 апреля.

Сигнал о том, что в трехкомнатной квартире, расположенной в доме № 51 на проспекте Строителей, случилось возгорание, поступил на пульт дежурного в 11:07.

На место происшествия выезжали девять сотрудников и три единицы техники от ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на усилия спасателей, в квартире выгорела комната площадью пять квадратных метров. Также в результате пожара пострадал 42-летний мужчина, он помещен в клиническую больницу № 6 им. Захарьина.

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