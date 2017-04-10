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Происшествия | В результате ДТП в Терновке пострадала 69-летняя пассажирка Lada Priora

10.04.2017|14:20
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В воскресенье, 9 апреля, в Первомайском районе Пензы, напротив дома № 222 на улице Терновского, в 10:00 случилось ДТП с участием автомобилей Volkswagen Passat и Lada Priora.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, иномаркой управлял 44-летний мужчина, отечественным автомобилем - 62-летний.

В результате происшествия телесные повреждения получила 69-летняя пассажирка Lada Priora. Ее госпитализировали.

Другой пассажир того же автомобиля - 62-летний мужчина - и оба водителя были осмотрены бригадой скорой помощи и отпущены.

«По факту случившегося проводится проверка», - резюмировали в ГИБДД.

Источник — видео Сергея Боровика
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