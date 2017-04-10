10.04.2017 | 14:20

В воскресенье, 9 апреля, в Первомайском районе Пензы, напротив дома № 222 на улице Терновского, в 10:00 случилось ДТП с участием автомобилей Volkswagen Passat и Lada Priora.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, иномаркой управлял 44-летний мужчина, отечественным автомобилем - 62-летний.

В результате происшествия телесные повреждения получила 69-летняя пассажирка Lada Priora. Ее госпитализировали.

Другой пассажир того же автомобиля - 62-летний мужчина - и оба водителя были осмотрены бригадой скорой помощи и отпущены.

«По факту случившегося проводится проверка», - резюмировали в ГИБДД.