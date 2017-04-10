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Происшествия | В Пензе разыскивается 31-летний Вячеслав Василенко

10.04.2017|12:00
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Полицейские и волонтеры разыскивают 31-летнего жителя Пензы Вячеслава Викторовича Василенко. Его местонахождение неизвестно с 1 апреля.

«С заявлением о пропаже мужчины обратились его коллеги», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вячеслав Василенко худощавого телосложения, рост 180-185 см. В день исчезновения он был одет в синюю спортивную ветровку, темные спортивные брюки, обут в кроссовки.

Всех, кто видел пензенца или может сообщить какую-либо информацию о нем, просят позвонить по телефонам: 02, 8 (800) 700-54-52.

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