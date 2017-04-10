10.04.2017 | 13:47

В воскресенье, 9 апреля, в Пензе произошла авария с участием двухколесного транспорта.

По предварительным данным, в 19:35 у дома № 95 на улице Мереняшева столкнулись автомобиль Renault Symbol, за рулем которого находился 50-летний водитель, и мотоцикл «Ява-350» под управлением 23-летнего молодого человека.

«В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован. 22-летний пассажир «Явы» после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.