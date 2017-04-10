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Происшествия | В Пензе мотоциклист попал в больницу после столкновения «Явы» с Renault

10.04.2017|13:47
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В воскресенье, 9 апреля, в Пензе произошла авария с участием двухколесного транспорта.

По предварительным данным, в 19:35 у дома № 95 на улице Мереняшева столкнулись автомобиль Renault Symbol, за рулем которого находился 50-летний водитель, и мотоцикл «Ява-350» под управлением 23-летнего молодого человека.

«В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован. 22-летний пассажир «Явы» после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|10.04.2017 13:59|

хрустосезон можно объявлять открытым?

Гость|10.04.2017 14:02|

Ява.. Из музея ее что ли взял?

Имя: Гость
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