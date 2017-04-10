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Происшествия | В Кузнецке при столкновении Chery и Lada пострадала женщина

10.04.2017|11:14
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В понедельник, 10 апреля, в Кузнецке произошло ДТП. Авария случилась в 6:55 напротив дома № 48а на улице Строителей.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Chery Tiggo под управлением мужчины 1971 года рождения и Lada Granta, за рулем которой находилась женщина 1987 года рождения.

«В результате ДТП водителя Lada Granta доставили в медицинское учреждение для полного обследования», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Источник — Фото из twitter ГУ МЧС РФ по Пензенской области
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