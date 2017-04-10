10.04.2017 | 11:14

В понедельник, 10 апреля, в Кузнецке произошло ДТП. Авария случилась в 6:55 напротив дома № 48а на улице Строителей.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Chery Tiggo под управлением мужчины 1971 года рождения и Lada Granta, за рулем которой находилась женщина 1987 года рождения.

«В результате ДТП водителя Lada Granta доставили в медицинское учреждение для полного обследования», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.