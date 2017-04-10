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Происшествия | В аварии на ул. Мереняшева пострадал мотоциклист

10.04.2017|17:07
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На улице Терновского, напротив дома № 222а, столкнулись два легковых автомобиля. Не смогли разъехаться российская «Приора» и немецкий Volkswagen Passat. Удар был сильным - в машинах сработали подушки безопасности.

«Пассажирка автомобиля «Лада-Приора» получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Врачи осмотрели водителей на месте происшествия. В больницу мужчины не поехали.

Другое столкновение произошло вечером. В частном секторе, на улице Мереняшева, не поделили дорогу Renault и Jawa. Автолюбитель из иномарки не пострадал, чего не скажешь о мотоциклисте.

«Молодой человек 1993 года рождения получил травмы и был госпитализирован. Его пассажиру медицинская помощь не понадобилась. Хочу в очередной раз обратиться к водителям двухколесного транспорта: необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режим, а также использовать индивидуальные средства защиты», - уточнил Павел Болтышев.

По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверки.

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