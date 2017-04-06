06.04.2017 | 16:50

Сотрудники пензенского управления Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП, случившегося 30 марта в 8:30 напротив дома № 42 на улице Попова.

Водитель неустановленного автомобиля сбил женщину 1945 года рождения. В результате пешеход получила телесные повреждения, после осмотра врачами она была отпущена.

«Убедительная просьба очевидцам позвонить в УГИБДД УМВД России по области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или прийти по адресу: ул. Бакунина, 18, кабинет № 16», - обратились к пензенцам сотрудники отдела пропаганды УГИБДД.