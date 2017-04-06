Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|6 апр 2017|19:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.08  |  $  56.44
 

Происшествия | В Пензе разыскиваются очевидцы ДТП на ул. Попова с наездом на пешехода

06.04.2017|16:50
Печать

Сотрудники пензенского управления Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП, случившегося 30 марта в 8:30 напротив дома № 42 на улице Попова.

Водитель неустановленного автомобиля сбил женщину 1945 года рождения. В результате пешеход получила телесные повреждения, после осмотра врачами она была отпущена.

«Убедительная просьба очевидцам позвонить в УГИБДД УМВД России по области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или прийти по адресу: ул. Бакунина, 18, кабинет № 16», - обратились к пензенцам сотрудники отдела пропаганды УГИБДД.

0
0
0
0
Гость|06.04.2017 17:28|

Срочно нужно запретить Попова 42!

Гость|06.04.2017 17:50|

Гость писал(a):

твою маму тоже. Она ведь пешеход.
А у тебя видимо мама байкер?

Гость|06.04.2017 19:04|

Так кем же"была отпущена"?

Гость|06.04.2017 19:15|

На Ленинградской на днях сбили,на пешеходном переходе,девочку,лет 16-ти.Она шла по переходу у "Двух гусей" ,передо мной,все машины остановились,пропуская,а дамочка,за рулем "дэу матиз",водительское удостоверение,вероятно,купила.И решила прлскочить между нами.Жаль,девочка,поднявшись,отказалась вызывать скорую!Вся ее левая сторона была в грязи и она хромала сильно.

Гость|06.04.2017 19:25|

спасибо гость за новость, пензаинформ больше по рекламе на сайте а не по новостям.

Гость|06.04.2017 19:40|

42 дом,это "жилая зона",ограничение скорости до 20 км/ч.Однозначно был "гонщик"-дебил.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!