Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|6 апр 2017|15:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.08  |  $  56.44
 

Происшествия | В Пензе разыскивается 49-летний Андрей Кочетов

06.04.2017|12:01
Печать

Полиция и родственники разыскивают 49-летнего жителя Пензы Андрея Николаевича Кочетова, который пропал 3 апреля.

Утром мужчина ушел из дома в Заводском районе на работу, однако там так и не появился. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» родственники Андрея Кочетова, в день исчезновения на нем были темно-синие джинсы, темно-зеленая куртка, черная кепка с козырьком, на ногах - черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Андрей Кочетов, просят позвонить по телефонам 02 или 8-927-390-62-82.

0
0
0
0
Гость|06.04.2017 12:37|

Много там расселённых домов.

Гость|06.04.2017 13:01|

Может он связь с родственниками утратил по собственному желанию . Те в непонятках кинулись искать . Заяву накатали мол пропал наш пропал искать надо . А вдруг он позвонит им и скажет идите вы все к такойто матери не ищите меня я женился и уехал жить к новой жене в Зимбабве или куда дальше в Ганалулу .

Гость|06.04.2017 13:02|

В этом лице добро...

Гость|06.04.2017 13:14|

А может он тайный агент . И выполняет секретное задание на ближнем востоке или где то с повстанцами в одной из стран африканского континента меняет политический режим .

Гость|06.04.2017 13:23|

вам смешно а вот у нас парень пропал еще в ноябре а вчера только схоронили

Гость|06.04.2017 13:44|

4 мая 2016 г. пропала Курганская А.В. И с тех пор о ней ничего не слышно!

Гость|06.04.2017 14:34|

Это не Алимов Дмитрий?

Гость|06.04.2017 15:18|

Нет,у налима глаза хитрее.

Гость|06.04.2017 15:19|

Это лицо как будто выпить просит,намекает налей,не жалей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!