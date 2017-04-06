06.04.2017 | 12:01

Полиция и родственники разыскивают 49-летнего жителя Пензы Андрея Николаевича Кочетова, который пропал 3 апреля.

Утром мужчина ушел из дома в Заводском районе на работу, однако там так и не появился. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» родственники Андрея Кочетова, в день исчезновения на нем были темно-синие джинсы, темно-зеленая куртка, черная кепка с козырьком, на ногах - черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Андрей Кочетов, просят позвонить по телефонам 02 или 8-927-390-62-82.