05.04.2017 | 10:45

Во вторник, 4 апреля, на улице Минской в Пензе случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 22:30 автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 18-летнего водителя сбил 27-летнюю женщину, которая в результате получила телесные повреждения. Пострадавшую осмотрели врачи, после чего отпустили домой.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.

Сообщение о ДТП появилось в пензенской группе в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь Антон Маяковский рассказал о случившемся.

«Минская улица. Пацанчики сбили девушку и задели 2 авто (у девушки ушиб ноги). Мальчишки, ясное дело, разбежались, но один не успел», - написал автор.

В отделении пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД отметили, что факты столкновения ВАЗ-2106 с другими автомобилями требуют дополнительной проверки.

«Если столкновения и были, то там обошлось без пострадавших», - добавили в ГИБДД.