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Происшествия | На улице Минской 27-летняя женщина оказалась под колесами ВАЗа

05.04.2017|10:45
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Во вторник, 4 апреля, на улице Минской в Пензе случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 22:30 автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 18-летнего водителя сбил 27-летнюю женщину, которая в результате получила телесные повреждения. Пострадавшую осмотрели врачи, после чего отпустили домой.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.

Сообщение о ДТП появилось в пензенской группе в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь Антон Маяковский рассказал о случившемся.

«Минская улица. Пацанчики сбили девушку и задели 2 авто (у девушки ушиб ноги). Мальчишки, ясное дело, разбежались, но один не успел», - написал автор.

В отделении пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД отметили, что факты столкновения ВАЗ-2106 с другими автомобилями требуют дополнительной проверки.

«Если столкновения и были, то там обошлось без пострадавших», - добавили в ГИБДД.

Источник — Фото Anton Mayakovskiy, vk.com/penza_live.
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Гость|05.04.2017 11:30|

что то заголовок не сочетается с событиями...

Гость|05.04.2017 11:34|

Гость писал(a):

что то заголовок не сочетается с событиями...
для ПИ отсутствие логики,нормальная практика

Гость|05.04.2017 11:35|

ГИБДД разберитесь с ублюдками которые по тратуарам ездят. В особенности у дома 109 ул. Ладожской. Сегодня девчонку с ребёнком чуть не сбил один ублюдок.

Гость|05.04.2017 12:52|

Так девушка или женщина? До 35 лет у нас все молодые считаются.

Гость|05.04.2017 13:14|

Какая разница сколько лет. Я как раз ложилась спать, слышно было, что они с огромной скоростью ехали - и это по дворовой территории

Гость|05.04.2017 13:21|

penzainform.ru писал(a):

в 22:30 автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 18-летнего водителя
гопота выехала на ведре с гвоздями

Имя: Гость
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