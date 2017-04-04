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Происшествия | В Пензе спасатели помогли полицейским попасть в квартиру к дебоширу

04.04.2017|10:48
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В понедельник, 3 апреля, в 22:58 дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра позвонил горожанин, который сообщил, что его сын, находящийся в неадекватном состоянии, заперся в квартире на Тепличной улице.

Обеспокоенный отец отметил, что сын ведет себя очень агрессивно, при этом внутри жилища также находится его тяжелобольная мать.

Полицейские не могут попасть в квартиру из-за запертой двери, поэтому необходима помощь спасателей.

«Оперативно прибыв по адресу, они вскрыли металлическую дверь при помощи аварийно-спасательного инструмента и обеспечили доступ полиции в квартиру. Конфликтная ситуация была разрешена», - сообщается на сайте ГУ «ППСЦ».

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