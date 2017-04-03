03.04.2017 | 18:05

В Пензе специалистам предстоит выяснить причину пожара, произошедшего в понедельник, 3 апреля, в доме № 86 на проспекте Победы.

Сигнал о возгорании в квартире, которая расположена на пятом этаже, поступил на пульт дежурного в 16:50.

«На месте работали два пожарных расчета и автолестница. В настоящее время все ликвидировано», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В результате пожара пострадали два человека - мужчина и женщина, их возраст пока неизвестен. Они госпитализированы.