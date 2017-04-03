В Пензе специалистам предстоит выяснить причину пожара, произошедшего в понедельник, 3 апреля, в доме № 86 на проспекте Победы.
Сигнал о возгорании в квартире, которая расположена на пятом этаже, поступил на пульт дежурного в 16:50.
«На месте работали два пожарных расчета и автолестница. В настоящее время все ликвидировано», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В результате пожара пострадали два человека - мужчина и женщина, их возраст пока неизвестен. Они госпитализированы.
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