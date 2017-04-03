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Происшествия | Два человека госпитализированы в результате пожара на проспекте Победы

03.04.2017|18:05
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В Пензе специалистам предстоит выяснить причину пожара, произошедшего в понедельник, 3 апреля, в доме № 86 на проспекте Победы.

Сигнал о возгорании в квартире, которая расположена на пятом этаже, поступил на пульт дежурного в 16:50.

«На месте работали два пожарных расчета и автолестница. В настоящее время все ликвидировано», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В результате пожара пострадали два человека - мужчина и женщина, их возраст пока неизвестен. Они госпитализированы.

Источник — Фото - vk.com/penza_live, Ксения Царапкина
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Гость|03.04.2017 19:23|

Пострадали двое мужчин,причина пожара окурок в постеле. Погибла собака..

Гость|04.04.2017 08:18|

Гость писал(a):

причина пожара укурок и опоек в постеле

Гость|04.04.2017 08:23|

penzainform.ru писал(a):

В результате пожара пострадали два человека - мужчина и женщина, их возраст пока неизвестен
неужели так обгорели, что возраст не понятен? Или просто одна бабка сказала?

Имя: Гость
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