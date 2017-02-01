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Происшествия | Тамалинские пожарные помогли водителю слетевшего в кювет МАЗа

01.02.2017|09:12
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В понедельник, 30 января, сотрудники муниципальной пожарной охраны Тамалинского района пришли на помощь к водителю МАЗа, слетевшего в кювет.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 15:00. На место происшествия выехало подразделение во главе с Игорем Максимкиным. Пожарные Вячеслав Стеклянников, Евгений Малахов и Анатолий Воровьев окопали застрявший автомобиль. Затем при помощи своей машины ЗИЛ-131 они вытащили МАЗ на дорогу.

«Пожарные накормили попавшего в беду водителя, отогрели, напоили чаем и проводили до трассы Нижний Новгород - Саратов, по которой он продолжил свой путь», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда тамалинские пожарные приходят на помощь людям, попавшим в беду на дороге. Напомним: недавно сотрудники МЧС доставили в райцентр семью с маленьким ребенком, замерзавшую на трассе в сломавшемся автомобиле. Автопутешественникам оказали содействие в ремонте машины, и они благополучно добрались до Саратова, куда направлялись из Москвы.

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Гость|01.02.2017 09:34|

Там что, журналиста пензаимформ в Тамалу в командировку направили и поселили в пожарной части?

Гость|01.02.2017 09:54|

Гость писал(a):

Там что, журналиста пензаимформ в Тамалу в командировку направили и поселили в пожарной части?
Прямой провод протянули. У пожарных дел больше нет как провожать нездотеп водил аж до трассы Саратов. Подушечку под задницу ему не подстелили?

Гость|01.02.2017 10:05|

Просто Тамалинские пожарные проплатили недельную подписку на ленту новостей из Тамалы. Они то автопутешественников московских спасут на ваз 2110, то маз из кювета вытаскивают, а главное одни и те же имена и фамилии звучат. Других то нет больше во всей Тамале???

Гость|01.02.2017 10:26|

Злые вы... А другие мимо проезжают!!!!

Имя: Гость
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