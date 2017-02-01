01.02.2017 | 09:12

В понедельник, 30 января, сотрудники муниципальной пожарной охраны Тамалинского района пришли на помощь к водителю МАЗа, слетевшего в кювет.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 15:00. На место происшествия выехало подразделение во главе с Игорем Максимкиным. Пожарные Вячеслав Стеклянников, Евгений Малахов и Анатолий Воровьев окопали застрявший автомобиль. Затем при помощи своей машины ЗИЛ-131 они вытащили МАЗ на дорогу.

«Пожарные накормили попавшего в беду водителя, отогрели, напоили чаем и проводили до трассы Нижний Новгород - Саратов, по которой он продолжил свой путь», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда тамалинские пожарные приходят на помощь людям, попавшим в беду на дороге. Напомним: недавно сотрудники МЧС доставили в райцентр семью с маленьким ребенком, замерзавшую на трассе в сломавшемся автомобиле. Автопутешественникам оказали содействие в ремонте машины, и они благополучно добрались до Саратова, куда направлялись из Москвы.