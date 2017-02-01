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Происшествия | Сбитая на улице Карпинского пенсионерка скончалась в больнице

01.02.2017|11:55
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В Пензе проводится проверка по факту ДТП, случившегося во вторник, 31 января.

Инцидент произошел в 16:15 напротив дома № 45 на улице Карпинского. Об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-211440 под управлением 25-летнего водителя сбил 84-летнюю женщину. Пострадавшая пенсионерка была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

Напомним: 25 августа 2016 года также на улице Карпинского произошло ДТП, унесшее жизнь женщины. На пешеходном переходе ее сбил мотоциклист, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

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Гость|01.02.2017 12:23|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-211440
Что это за новомодный тазобрак такой ?

Гость|01.02.2017 12:28|

Гость писал(a):

Что это за новомодный тазобрак такой ?
А ты не знаешь? Стыдно. Съешь пирожок и интернет тебе в помощь.

Гость|01.02.2017 12:28|

Гость писал(a):

Что это за новомодный тазобрак такой ?
Какая разница, что за таз.

Вопрос в другом. Часто ул. Карпинского озвучивается в подобных новостях.

Вопрос в ГИБДД. Какие меры принимаются?

Гость|01.02.2017 12:28|

Не факт, что бабка сама на красный не топила вовсю, они это любят. А парню теперь поселок на пару годков светит.

Гость|01.02.2017 12:28|

Гость писал(a):

новомодный тазобрак такой ?
Обычная девятка, (ухудшенная в 2005) 1986 г "изобретения".

Гость|01.02.2017 12:41|

Гость писал(a):

Вопрос в ГИБДД. Какие меры принимаются?
А смысл

Гость|01.02.2017 12:43|

Гость писал(a):

А смысл
Хоть на начальника ейного посмотреть

Гость|01.02.2017 12:47|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Что это за новомодный тазобрак такой ?
Какая разница, что за таз.

Вопрос в другом. Часто ул. Карпинского озвучивается в подобных новостях.

Вопрос в ГИБДД. Какие меры принимаются?

рано, еще статистику не собрали

Гость|01.02.2017 12:48|

Посмотрел по карте, вроде на развязке с дорогой на ул.8марта получается переход. Там нерегулируемые, но переходы разъеденины, то есть транспорт едет только в одном направлении.

Гость|01.02.2017 13:02|

Что делают на улицах города 84-летние бабули? Им дома сидеть надо,максимум во дворе дома прогулятся. Она же не слышии,не видит и никакой реакции.

Гость|01.02.2017 13:06|

Гость писал(a):

Что делают на улицах города 84-летние бабули? Им дома сидеть надо,максимум во дворе дома прогулятся. Она же не слышии,не видит и никакой реакции
А продукты из магазина пионеры ей принесут

Гость|01.02.2017 13:12|

А что за фотка глупая к новости?

Гость|01.02.2017 13:28|

Уважаемые пешеходы! При переходе через проезжую часть ПОСМОТРИТЕ налево, направо!!! Бабушки наши, наши дети выходят на дорогу НЕ смотрят совершенно!!!

Гость|01.02.2017 13:33|

а всё началось с мотоциклиста,он еще в августе на бабушку хотел заехать

Имя: Гость
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