01.02.2017 | 11:55

В Пензе проводится проверка по факту ДТП, случившегося во вторник, 31 января.

Инцидент произошел в 16:15 напротив дома № 45 на улице Карпинского. Об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-211440 под управлением 25-летнего водителя сбил 84-летнюю женщину. Пострадавшая пенсионерка была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

Напомним: 25 августа 2016 года также на улице Карпинского произошло ДТП, унесшее жизнь женщины. На пешеходном переходе ее сбил мотоциклист, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.