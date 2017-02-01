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Происшествия | На Шуисте ВАЗ-21099 слетел в кювет и врезался в дерево

01.02.2017|10:58
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Во вторник, 31 января, в Пензе случилось ДТП с участием отечественной легковушки.

Возле дома № 41 на улице Долгорукова автомобиль ВАЗ-21099 слетел в кювет и врезался в дерево. Сообщение об этом поступило в поисково-спасательную службу ГУ «ППСЦ» в 10:05, отметили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Очевидцы помогли водителю выбраться из поврежденной машины, а спасатели, прибывшие на место ДТП, транспортировали пострадавшего в автомобиль скорой помощи и провели отключение аккумуляторной батареи.

По сведениям, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», в результате аварии телесные повреждения получил 31-летний мужчина.

Источник — Фото пресс-службы ЖКХ и ГЗН Пензенской области
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Гость|01.02.2017 11:15|

Вообще то там ВАЗ 21099 а не ВАЗ 2115

Гость|01.02.2017 11:17|

И получил он не телесные повреждения,там намного все плачевнее...Услышат звон и не знают где он!!!

Гость|01.02.2017 11:18|

Еду я на тазе с горки ледяной!

Гость|01.02.2017 11:20|

Да и местность на фото явно не око 41 дома по Долгорукого. Да еще

penzainform.ru писал(a):

Очевидцы помогли водителю выбраться из поврежденной машины
попутно доломав ему все, что можно. Сколько раз говорить - профессионалы должны вытаскивать.

Гость|01.02.2017 11:21|

если бы там валялось десятка два машин, можно было обвинить там погодные условия или дорожников (как это у нас часто бывает) но он в единственном числе и поэтому виноват водитель авто.

Гость|01.02.2017 11:24|

Гость писал(a):

Вообще то там ВАЗ 21099 а не ВАЗ 2115
А что, мы должны ещё и в этом говне разбираться?

Гость|01.02.2017 11:24|

За дерево пусть ответит сполна...

Гость|01.02.2017 11:25|

Гость писал(a):

За дерево пусть ответит сполна...
Ну а че - куб древесины. Примерно 50 т.р.

Гость|01.02.2017 12:06|

Гость писал(a):

В сортах гомна, нормальные люди не разбираются !
Так то нормальные, а шизики с навязчивой идеей "борьбы с тазами" просто обязаны. Кстати, пирожок на месте. Приятного аппетита.

Гость|01.02.2017 12:08|

В этом месте часто машины летают. Там поворот крутой и скорость снижать надо.

Гость|01.02.2017 13:09|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Вообще то там ВАЗ 21099 а не ВАЗ 2115
А что, мы должны ещё и в этом говне разбираться?
вы же снизошли написать целую новость про это г..о, значит должны разбираться в нем, профессия ваша такая

Имя: Гость
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