01.02.2017 | 10:58

Во вторник, 31 января, в Пензе случилось ДТП с участием отечественной легковушки.

Возле дома № 41 на улице Долгорукова автомобиль ВАЗ-21099 слетел в кювет и врезался в дерево. Сообщение об этом поступило в поисково-спасательную службу ГУ «ППСЦ» в 10:05, отметили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Очевидцы помогли водителю выбраться из поврежденной машины, а спасатели, прибывшие на место ДТП, транспортировали пострадавшего в автомобиль скорой помощи и провели отключение аккумуляторной батареи.

По сведениям, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», в результате аварии телесные повреждения получил 31-летний мужчина.