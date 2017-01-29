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Происшествия | В Кузнецке при пожаре в деревянном доме погиб 42-летний мужчина

29.01.2017|10:42
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В ночь на воскресенье, 29 января, в Кузнецке произошел пожар, унесший жизнь человека.

Сигнал о том, что в Кирпичном переулке горит дом, поступил на пульт дежурного в 23:40. На место выехали 13 пожарных на 4 спецмашинах. Они потушили пламя в деревянном здании, внутри обгорели стены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Инцидент оказался трагическим: при пожаре погиб 42-летний муж хозяйки дома.

Жителей Сурского края просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|29.01.2017 11:02|

Кажется текст писал переводчик с алиэкспресского

Гость|29.01.2017 14:58|

Молодцы, поправили

Гость|29.01.2017 22:37|

Дом не деревянный, а шлакобетонный.Это я как сосед говорю.

Имя: Гость
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