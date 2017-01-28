28.01.2017 | 16:00

Ночь с 27 на 28 января стала бессонной для обитателей общежития на Беляева. Началось все около 20:00. По словам людей, сперва прорвало коммуникации, затем в некоторых комнатах отключился свет. Все запаниковали. Пензенцы решили выйти на улицу, но не смогли: подъезд оказался в пару, а первый этаж залит кипятком.

Через некоторое время напор стих, уровень воды упал, и жители выбрались из квартир.

На помощь люди звали разные структуры.

«Мы звонили по всем номерам, какие у нас были. Приехала одна бригада, но ничего сделать не смогла», - рассказала одна из жительниц.

Потом на место ЧП прибыли и полицейские, и коммунальщики, и сотрудники МЧС. Кстати, отопление в общежитии не отключили. Но даже утром в субботу выйти из квартир привычным путем люди не смогли, там все по-прежнему залито водой. Хорошо, что в многоэтажке есть дополнительный выход.