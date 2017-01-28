Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|29 янв 2017|23:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-24oC
-22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-25oC
-16oC
Завтра | Облачно |
  64.34  |  $  60.32
 

Происшествия | Подъезд общежития на Беляева залило кипятком

28.01.2017|16:00
Печать

Ночь с 27 на 28 января стала бессонной для обитателей общежития на Беляева. Началось все около 20:00. По словам людей, сперва прорвало коммуникации, затем в некоторых комнатах отключился свет. Все запаниковали. Пензенцы решили выйти на улицу, но не смогли: подъезд оказался в пару, а первый этаж залит кипятком.

Через некоторое время напор стих, уровень воды упал, и жители выбрались из квартир.

На помощь люди звали разные структуры.

«Мы звонили по всем номерам, какие у нас были. Приехала одна бригада, но ничего сделать не смогла», - рассказала одна из жительниц.

Потом на место ЧП прибыли и полицейские, и коммунальщики, и сотрудники МЧС. Кстати, отопление в общежитии не отключили. Но даже утром в субботу выйти из квартир привычным путем люди не смогли, там все по-прежнему залито водой. Хорошо, что в многоэтажке есть дополнительный выход.

0
0
0
0
Гость|28.01.2017 18:23|

Хоть полы кипятком помыло,а то эта общага такая грязь,ужас !

Гость|28.01.2017 18:38|

А чё хотели-то? Тут, панимаишь, аврал, тепло дают, да под давлением. Как же трубам-то не рваться? Тем более не латанным - не менянным лет триста как..

Гость|28.01.2017 23:36|

penzainform.ru писал(a):

Приехала одна бригада, но ничего сделать не смогла
ржунимагу, а че приезжали тогда

Гость|28.01.2017 23:39|

penzainform.ru писал(a):

Приехала одна бригада, но ничего сделать не смогла
разводной ключ не подошел)))))

Гость|29.01.2017 17:02|

Гость писал(a):

ржунимагу, а че приезжали тогда
Лайкать

Гость|29.01.2017 20:42|

А что же тут смешного? А завтра тебя зальёт!? Вот смеху-то будет..

Гость|29.01.2017 21:00|

Это ж надо было случиться в такой мороз. Мы вам очень сочувствуем.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!